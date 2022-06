Bei einem Konzert hat Wincent Weiss die Liebesbombe gedroppt. Der Sänger ist vergeben.

TikTok liefert den Beweis: Wincent Weiss hat eine Freundin. In dem Video sagt er während einem Auftritt, dass er in festen Händen ist. Wer die Glückliche an seiner Seite ist, hat er nicht verraten.

