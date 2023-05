Großbritannien erzeugt mehr Strom mit Windenergie!

Großbritannien macht vor, wie erneuerbare Energie klappt: Erstmals haben dort Windräder mehr Strom geliefert als Gas.

Wir können uns eine Scheibe von den britischen Ländern abschneiden, denn in Sachen erneuerbare Energie gibt es dort Good News: In den ersten drei Monaten diesen Jahres kam ein Drittel des Stroms aus Windparks. Das zeigt eine Studie des Imperial College London.

Fast die Hälfte des Stroms ist nachhaltig

Auch good to know: Vor Kurzem gab es zudem einen Rekord an Strom, der mit Solarenergie erzeugt wurde. Von Januar bis März 2023 kamen damit 42 Prozent des britischen Stroms aus erneuerbaren Energien, knapp 30 Prozent werden noch durch fossile Energie wie Kohle und Erdgas geliefert. Bis 2035 will Großbritannien das jedoch ändern und seinen Strom komplett nachhaltig produzieren.

Wann wird Deutschland klimaneutral?

Deutschland hat sich dieses Ziel etwas später gesetzt: Bis 2030 sollen Wind- und Solarstrom verdoppelt werden und bis 2045 will es komplett klimaneutral sein. Immer mehr Länder switchen auf erneuerbare Energien, um die Folgen des Klimawandels einzudämmen.

Was es genau mit dem Klimawandel auf sich hat und ob die deutsche Bevölkerung bereit ist, sich für das Klima einzuschränken, erfährst du hier:

Ein Video zum Thema kannst du dir hier anschauen: