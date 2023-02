Bis Ende 2032 müssen zwei Prozent der Fläche von Deutschland für Windenergie genutzt werden.

Das wurde im "Wind-an-Land-Gesetz" festgelegt. Bundeskanzler Olaf Scholz kündigte deshalb an, bis 2030 im Schnitt vier bis fünf Windräder am Tag bauen zu lassen. Jeden Monat will sich die Bundesregierung mit den Bundesländern darüber austauschen, wie weit sie gekommen sind.

Was nicht pünktlich geschafft wird, muss aufgeholt werden.

Insgesamt gibt es derzeit rund 28.000 Windräder an Land und 1.500 im Wasser. Die Leistung der Windkraft in Deutschland soll bis 2030 verdoppelt werden.