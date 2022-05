Chillen im Freibad - Hier ist das jetzt wieder möglich!

Heute ist es soweit: In Winnweiler öffnet das Freibad. Allerdings kann man noch nicht den ganzen Tag dort abhängen.

Das Freibad in Winnweiler bei Kaiserslautern ist das erste Freibad in der Westpfalz, das in die Saison startet. Es ist ab jetzt am Vormittag und am Nachmittag geöffnet. Zwischendurch gibt es eine Pause, in der das Freibad geschlossen wird. Außerdem kann man erst einmal nur das beheizte Schwimmerbecken benutzen. Die anderen Becken werden später geöffnet - je nach Wetterlage vermutlich ab Mai.

Wann öffnen die anderen Freibäder?

Dann machen auch die anderen Freibäder in der Umgebung auf. Das Wasgaufreibad Hauenstein hat schon einen Termin. Es wird am am 7. Mai öffnen. Für die anderen Schwimmbäder zum Beispiel das Naturfreibad Otterberg, das Sport- und Freizeitbad Altenglan, das Naturerlebnisbad Landstuhl und das Freibad im Pirmasenser Luft- und Badepark Plub stehen noch keine konkreten Daten fest.

