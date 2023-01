Jetzt wirds kalt: Vermeide DIESE Fehler beim Heizen!

Bei Schnee und eisigen Temperaturen sollte niemand aufs Heizen verzichten. Tipps, wie du trotzdem sparst, gibt es hier.

Muss ich heizen?

Wenn es draußen richtig kalt ist, solltest du die Heizung in deiner Wohnung auf jeden Fall anmachen - auch wenn das Geld kostet. Kühlt die Wohnung zu sehr aus, droht Schimmel und das kann auch teuer werden. Es sollte also nie unter 16 Grad in deinen Zimmern sein. Dafür stellst du die Heizung auf 1 bis 2.

Was mache ich, wenn ich nicht zu Hause bin?

Wenn du mehrere Tage oder Wochen nicht zu Hause bist, kannst du deine Heizung auf Frostschutz stellen - das ist die Schneeflocke auf dem Thermostat. Bist du aber nur ein paar Stunden weg, dreh die Heizung nicht ganz aus. Wenn die Wohnung zu sehr auskühlt, kann es mehr Energie verbrauchen, bis sie wieder komplett warm ist.

Soll ich lüften oder lieber nicht?

Trotz Kälte ist es wichtig zu lüften. Und zwar am besten für ein paar Minuten alles aufreißen und gleichzeitig die Heizungen abdrehen. Auf keinen Fall: Fenster kippen und Heizung anlassen.

Wenn ich friere, die Heizung voll aufdrehen?

Das ist nicht nötig und auch nicht sinnvoll. Egal, ob das Thermostat auf 5 oder 3 steht, es dauert gleich lang, bis das Zimmer warm ist. Das Thermostat regelt nämlich nur die maximale Endtemperatur. Steht die Heizung auf 5, wird es bis zu 28 Grad warm - das wäre ziemliche Energieverschwendung.

Sofa nah an die Heizung, damit es darauf kuschelig ist?

Das wäre schlecht! Die Heizung muss frei sein: Die Verbraucherzentrale empfiehlt einen Abstand von mindestens 30 Zentimetern für Möbel. Dann kann sich die warme Luft besser im Raum verteilen. Deshalb solltest du auch keine nasse Wäsche direkt auf die Heizung hängen. Die nimmt nämlich dann die ganze Wärme auf.

Was ist mit Alternativen zur Heizung?

Heizlüfter verbreiten zwar sehr schnell Wärme, aber sie verbrauchen auch extrem viel Strom. Sparen kann man damit nicht. Ob du mit Kerzen oder Teelichtöfen dein Zimmer auch warm kriegst, ist fraglich. Gemütlich ist es aber auf jeden Fall.

So stellst du deine Heizung richtig ein:

