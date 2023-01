Es ist eiskalt! 🥶 So kannst du Obdachlosen jetzt helfen

Menschen ohne Zuhause sind im Winter in Lebensgefahr. Aber: Du kannst etwas dagegen tun. Was genau, erfÀhrst du hier.

Wenn jemand bei diesen Temperaturen draußen ĂŒbernachtet, kann das sehr gefĂ€hrlich werden. Sinkt die Körpertemperatur unter 30 Grad, kann ein Mensch sterben. Wenn du also Leute siehst, die in Not sein könnten, solltest du helfen.

So kannst du im Notfall helfen!

Laufe nicht einfach vorbei: Versuche Kontakt mit der Person aufzunehmen. Wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, kannst du diese beiden Fragen stellen: "Geht es Ihnen gut?" oder "Brauchen Sie Hilfe?"

Biete deine UnterstĂŒtzung an: Du kannst fragen, ob du einen KĂ€ltebus rufen oder die Person zu einer Unterkunft begleiten sollst.

Akzeptiere, wenn jemand deine Hilfe nicht möchte. Aber - Achtung: Besteht Lebensgefahr oder ist der Zustand der Person unklar, musst du die 112 rufen! Unterlassene Hilfeleistung ist strafbar.

Hier kannst du Hilfe holen! In diesen StÀdten sind KÀltebusse unterwegs: Stuttgart: 0711/21954776

Mannheim: 0621/2933425

Karlsruhe: 07251/922 999

Mainz: 0172/6128282

Koblenz: 0261/16992

Trier: 0651/88130

Das kannst du noch tun!

Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, wie man Menschen, die keine Wohnung haben, bei KĂ€lte helfen kann. Du kannst sie zum Beispiel durch eine Spende unterstĂŒtzen. Das kann sein:

Isomatten und SchlafsÀcke: Die kannst du wohnungslosen Menschen vorbeibringen oder bei einer Hilfsorganisation abgeben.

Die kannst du wohnungslosen Menschen vorbeibringen oder bei einer Hilfsorganisation abgeben. Warmes Essen und GetrÀnke: Du kannst Tee, Kaffee oder eine warme Mahlzeit ausgeben. Das hilft beim AufwÀrmen.

Du kannst Tee, Kaffee oder eine warme Mahlzeit ausgeben. Das hilft beim AufwĂ€rmen. Kleidung und Geld spenden: Winterjacken, Socken, MĂŒtzen und Handschuhe sind bei KĂ€lte wichtig. Du kannst Hilfsorganisationen auch mit Geld unterstĂŒtzen, damit sie einen KĂ€ltebus und andere Angebote finanzieren können.

Hier kannst du dir anschauen, was sinnvoll ist, wenn man helfen will und was nicht:

