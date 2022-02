Deshalb ist der Winterschlussverkauf dieses Jahr nicht so krass!

In vielen Geschäften und online startet heute der Winterschlussverkauf. Aber: Dieses Jahr ist etwas anders.

Es wird wohl weniger extreme Rabatte geben als in den letzten Jahren. Das haben Vertreter des Einzelhandels mitgeteilt. Der Grund: Corona!

Warum?

Im letzten Jahr hatten viele Klamottenläden, Schuhgeschäfte und Co. viel mehr Rabatt im Schlussverkauf gegeben. Damals waren die Lager voll, weil die Geschäfte wegen des Lockdowns lange geschlossen hatten. Da sie die Wintersachen aber dringend loswerden mussten, um dann Frühjahrs- und Sommersachen verkaufen zu können, wurden die Preise im Schlussverkauf sehr stark gesenkt.

Dieses Jahr weniger Rabatte

Da die Läden aber so viel Verlust machen, wurde dieses Mal anders geplant. Viele Geschäfte hatten erst gar nicht so viel Wintersachen eingekauft, um - hätte es einen weiteren Lockdown gegeben - nicht wieder auf der Ware sitzen zu bleiben. Außerdem gibt es ein weiteres Problem: Lieferschwierigkeiten. Dadurch sind viele Sachen erst gar nicht in den Geschäften angekommen. Da die Lager also nicht so voll sind, wie im letzten Jahr, gibt es weniger extreme Rabatte.

