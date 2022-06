Erst Autodieb gefasst – dann WM-Aus

Hammerwurf-Olympiasiegerin Anita Wlodarczyk muss ihre Saison beenden, nachdem sie einen Autodieb geschnappt hat.

Auf Instagram erklärt die Sportlerin, dass ein Mann ihr Auto klauen wollte und sie ihn daraufhin verfolgte – mit Erfolg! Anita Wlodarczyk konnte ihn schnappen und der Polizei übergeben.

Anita Wlodarczyk muss bitteren Preis zahlen

Bei der Aktion hat sie sich am Oberschenkel verletzt und wurde deswegen schon operiert. Die Polin verpasst die anstehende WM in Eugene/USA und die EM in München.

