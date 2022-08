Diese südamerikanischen Länder wollen die WM 2030!

Argentinien, Uruguay, Chile und Paraguay möchten die Fußball-Weltmeisterschaft gemeinsam ausrichten.

1930 fand die erste Fußball-WM in Uruguay statt. Zum hundertjährigen Jubiläum sollen die besten Teams dort wieder kicken. Zumindest, wenn es nach dem südamerikanischen Fußballverband geht. Warum bewerben sich dann vier Länder gemeinsam? Das begründet der Boss des südamerikanischen Fußballverbandes Alejandro Dominguez damit, dass der Aufwand für ein einziges Land zu hoch sei.

Wann entscheidet sich, wo 2030 gespielt wird?

Das legt die FIFA erst Anfang 2024 fest. Bisher haben sich auch schon Portugal und Spanien offiziell beworben. Die nächste WM findet dieses Jahr in Katar statt. 2026 wird in den USA, Kanada und Mexiko gespielt. BTW: Als Uruguay 1930 die erste WM austrug, holte das Land am Ende den Titel.

