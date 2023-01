Argentinien ist Weltmeister🏆: Dieses Finale war ein Fußball-Drama

Bis zur 80. Minute führte Argentinien mit 2:0 und sah wie der sichere Weltmeister aus. Dann wurde es richtig wild.

Das Team aus Südamerika zeigte gegen den jetzt ehemaligen Weltmeister Frankreich speziell in der ersten Halbzeit eine starke Leistung. Früher Elfer-Schock für Frankreich: Ousmane Dembélé foulte Ángel Di Maria bereits nach gut 20 Minuten ungeschickt im Strafraum. Den fälligen Elfmeter schnappte sich Lionel Messi und brachte sein Team in Führung (23.). Das zwischenzeitliche 2:0 machte Ángel Di Maria selbst und vollendete damit einen heftigen Konter (36.)

Dann kam Mbappé

Auch in der zweiten Halbzeit sah es lange so aus, dass Argentinien safe Weltmeister wird, doch dann kam Kylian Mbappé. Der 23-Jährige verwandelte zehn Minuten vor Schluss zunächst einen Elfmeter (80.) Krass: Nur zwei Minuten später machte er das 2:2 - per Volley.

Die Entscheidung im Elfmeterschießen

Auch in der Verlängerung bog Argentinien zunächst auf die Siegerstraße. Lionel Messi machte seinen zweiten Treffer zum 3:2 (109.), doch dann der nächster Elfer-Schock: Gonzalo Montiel bekommt den Ball in der Box an die Hand. Wieder Elfmeter. Wieder Kylian Mbappé. 3:3. Im Elfmeterschießen gewann Argentinien dann mit 4:2. Und wer schoss den entscheidenden Elfmeter? Gonzalo Montiel. Für Argentinien ist es nach 1978 und 1986 der dritte WM-Titel.

