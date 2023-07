Wilde Schlussphase: Deutschland verliert gegen Kolumbien

Das Siegtor zum 2:1 schoss Kolumbien erst in der Nachspielzeit. Müssen die Deutschen jetzt ums Achtelfinale bangen?

Im zweiten Gruppenspiel der Deutschen bei der FIFA Frauen WM war die Stimmung im Stadion in Sydney krass. Die kolumbischen Fans machten richtig Lärm und pfiffen die DFB-Frauen zwischenzeitlich sogar aus.

⏱️ 90. + 14 Min. Schnell abhaken. Fokus auf Donnerstag!WIR #IMTEAM 🇩🇪 #hungriGER #GERCOL 1:2#FIFAWWC 📸 FIFA pic.twitter.com/yXRWpBEExx

Deutschland vs. Kolumbien: Tor in der Nachspielzeit

Für die deutschen Frauen lief es überhaupt nicht nach Plan. Zwar glich Stürmerin Alexandra Popp in der 89. Minute zum 1:1 aus, in der Nachspielzeit gabs dann aber den Schock. Nach einer Ecke machte Kolumbien noch das 2:1 - in der 97. Minute!

Das erste Tor von Kolumbien vom 18-jährigen Mega-Talent Linda Caicedo war richtig nice. Ihre Bude kannst du dir hier in den Highlights anschauen:

Niederlage gegen Kolumbien: Ist das Achtelfinale in Gefahr?

Es wird am letzten Gruppenspieltag zumindest spannend. Aber: Deutschland ist aktuell Zweiter in der Gruppe und hat das Weiterkommen selbst in der Hand. Am Donnerstag gehts für die DFB-Frauen im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea. Sollten sie das Spiel gewinnen, sind die Deutschen so gut wie sicher weiter. BTW: Südkorea hat bisher noch keinen Punkt geholt.

