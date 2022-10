Hier gibt es kein Public Viewing und keine Fußball-Party zur WM

In Baden-Württemberg wird es keine Fan-Meilen und kein Public Viewing in den größeren Städten geben.

Eine SWR-Umfrage zeigt auch, dass kaum private Anbieter große Events zur Fußball-Weltmeisterschaft planen.

Das sind die Gründe:

Im November und Dezember ist es zu kalt, um draußen zu gucken.

Energiepreise und damit die Ausgaben für große Veranstaltungen sind sehr hoch.

Einige Städte und viele Fans wollen die WM wegen der politischen Lage in Katar nicht unterstützen.

Es ist unklar, wie sich die Corona-Lage entwickelt.

Fans und Vereine setzen Statements!

Vereine und Fans in Baden-Württemberg haben schon deutlich gegen die WM in Katar protestiert und zum Boykott aufgerufen. In den Fanblocks von SC Freiburg und Karlsruher SC hingen Transparente mit "Boycott Qatar". Auch die TSG Hoffenheim hat ein Statement gesetzt.

Grund dafür sind unter anderem die Tausenden toten Arbeiter auf den Baustellen der WM-Stadien und die Unterdrückung der Menschenrechte in dem Wüstenstaat.

Mehr zur Kritik an der WM liest du hier: