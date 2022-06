Hier findet die WM 2026 statt!

Das Turnier soll in 16 Städten in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen werden.

Die FIFA hat die 16 Städte in einer Live-TV-Show in New York verkündet. Erstmals sind 48 Mannschaften am Start. Bei der WM dieses Jahr in Katar sind es 32 Länder, die teilnehmen.

USA

Elf Austragungsorte sind in den Vereinigten Staaten. Die ersten fünf waren schon bei der WM 1994 Spielorte:

Boston

Dallas

Los Angeles

New York/New Jersey

San Francisco

Atlanta

Houston

Kansas City

Miami

Philadelphia

Seattle

Mexiko

In Mexiko soll die WM in drei Städten stattfinden:

Guadalajara

Mexiko City

Monterrey

Kanada

In Kanada sind 2026 zwei Städte Austragungsorte:

Toronto

Vancouver

Hier kannst du dir die ganze Verkündung der Spielorte angucken:

