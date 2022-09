Das Land Baden-Württemberg unterstützt die Kommunen mit insgesamt 80 Millionen Euro.

So sollen die Gemeinden in der Lage sein, in den Jahren 2022 und 2023 mehr Wohnraum für Geflüchtete zur Verfügung zu stellen. Das Förderprogramm beginnt am 15. September. Dann können die Kommunen bei der Förderbank des Landes, der L-Bank, Zuschüsse beantragen.

Was bekommen die Gemeinden?

Einen Festbetrag von 1.000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche - egal, ob nun gebaut, erweitert oder anderweitig Wohnraum geschaffen wird. Der muss dann aber 10 Jahre lang für Geflüchtete zur Verfügung stehen. Sollte er nicht mehr gebraucht werden, muss er für andere soziale Zwecke genutzt werden.

Für die vielen Geflüchteten, derzeit insbesondere aus der Ukraine, soll so schnell neuer Wohnraum geschaffen werden. Das Land Baden-Württemberg hat bei den Erstaufnahmeeinrichtungen vor wenigen Wochen die Kapazitätsgrenze erreicht.

Auch die Integration von Geflüchteten soll gefördert werden: