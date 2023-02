Auch junge Menschen sind betroffen. Hier erfährst du, wo du Hilfe bekommst.

Ende September 2022 gab es in Baden-Württemberg rund 800 Wohnungslose mehr als im Jahr davor. Insgesamt sind es rund 12.000 Menschen. Das ist ein Negativrekord, der aus einem Bericht der Liga der freien Wohlfahrtspflege Baden-Württemberg hervorgeht. Zusätzlich wurden 3.655 Menschen gezählt, die in einer Notunterkunft leben mussten - ebenfalls deutlich mehr als noch im Vorjahr.

Einer von zehn Betroffenen ist unter 25 Jahre alt

Dem Bericht zufolge sind rund 30 Prozent aller Betroffenen Frauen. Besorgniserregend ist auch die Zahl bei den jungen Menschen: Rund jeder zehnte der Wohnungslosen ist jünger als 25 Jahre.

Die Lage spitzt sich in ganz Deutschland zu

Der Grund für die hohe Odachlosen-Zahl sei die "dramatische Lage am Wohnungsmarkt". Ob sich die Situation bald bessern wird, ist fraglich: Erst kürzlich hat der Immobilienverband ausgerechnet, dass es bis 2025 in Deutschland eine Neubau-Lücke von 700.000 Wohnungen geben wird.

Was kann ich tun, wenn ich keine Wohnung habe?

In so einem Fall wird empfohlen, sich bei einer Beratungsstelle Hilfe zu Suchen. Mögliche Anlaufstellen sind städtische Angebote, doch diese sind nicht in jedem Ort verfügbar. Alternativ kannst du dich an das Deutsche Rote Kreuz oder die kirchlichen Verbände Caritas und Diakonie wenden.