Comeback der Wok WM: DIESE Mega-Streamer sind dabei!

Im Team World Wide Wok 1 sind MontanaBlack, Knossi, Trymacs und unsympathischTV am Start.

In einer Insta-Story zeigt sich Knossi optimistisch: "Wir rasieren alle weg!" In einem Stream mit Monte hatte er die Teilnahme schon vor Monaten angedeutet. Die TV total Wok WM findet am 12. November in Winterberg statt. Mit einigen der größten deutschen Streamer im Rücken will ProSieben das Format zurückbringen.

Was ist die Wok WM?

Bei dem Event brettern die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einem Wok durch einen Eiskanal. Im Prinzip wie beim Rodeln - nur in der asiatischen Pfanne. Dahinter steckt Stefan Raabs Produktionsfirma Raab TV. Ob Raab wie früher an der WM teilnimmt, ist aber noch nicht bekannt. 2015 fand die Veranstaltung zum letzten Mal statt.