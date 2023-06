Champions League: Wolfsburg verliert im Finale gegen Barcelona

Obwohl die Frauen des VfL Wolfsburg mit einer 2:0-Führung in die zweite Halbzeit starteten, unterlagen sie am Ende 2:3.

Im ausverkauften Stadion in Eindhoven gingen die Wolfsburgerinnen schon in der 3. Minute mit einem Tor in Führung und konnten in der 37. Minute auf ein 2:0 erhöhen. In der zweiten Halbzeit kassierte der VfL dann satte drei Tore.

Es ist super ärgerlich, weil wir viel investiert haben und ich glaube, dass wir mehr verdient hätten. Auf der anderen Seite ist Barça auch der verdiente Sieger.

Woran hats gelegen?

Die spanischen Meisterinnen haben nach der Halbzeit-Pause umgestellt und sind aggressiv in die zweite Hälfte gegangen. Zwar hatte sich Wolfsburg vorgenommen, so wie in der ersten Hälfte weiterzuspielen, musste sich aber wegen Barças Umstellung neu sortieren. Das nutzten die Spanierinnen eiskalt aus: Nach einem Doppelschlag in der 48. und 50. Minute erzielte ausgerechnet die Ex-Wolfsburgerin Fridolina Rolfö in der 70. das 2:3 und sicherte dem FC Barcelona damit den Champions-League-Titel.