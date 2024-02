Amokalarm an Gymnasium: 17-Jähriger greift Mitschüler mit Messer an

Der Angreifer verletzte am Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium mehrere Mitschüler, zwei davon schwer. Er wurde festgenommen.

Triggerwarnung - Gewalt Im Text geht es um Gewalt. Das könnte für Betroffene belastend oder retraumatisierend sein.

Am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr meldete das Gymnasium in Wuppertal einen Amokalarm: Ein 17-Jähriger griff mehrere Mitschüler an und verletzte zwei davon so schwer, dass sie jetzt auf der Intensivstation liegen. Auch der Tatverdächtige ist lebensgefährlich verletzt. Stand jetzt hat er sich die Verletzungen selbst zugefügt. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft dem WDR. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Tat ein Amoklauf war.

Der 17-Jährige soll auf dem Gymnasium in die Oberstufe gegangen und akut psychisch erkrankt gewesen sein. Das sagte ein Polizeisprecher mit dem Verweis auf eine aktuelle Mitteilung der Schulleitung an die Eltern. Laut einer Lehrerin, die auch im Gebäude war, hatte er seine Mitschüler nicht nur mit einem Messer, sondern auch mit einer Schere angegriffen. Die Düsseldorfer Polizei sprach von insgesamt vier Verletzten.

Wie geht es den Schülerinnen und Schülern jetzt?

Um kurz nach 12 Uhr - etwa zwei Stunden nach dem Einsatz - gab die Polizei auf X Entwarnung: Das Gebäude sei geräumt worden, die Schülerinnen und Schüler seien in Sicherheit und werden von Psychologen betreut.

Nach Amoktat an Wuppertaler Schule: Psychologische Betreuung im Schulbetrieb Dauer 0:41 min Nach Amoktat an Wuppertaler Schule: Psychologische Betreuung im Schulbetrieb