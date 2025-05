Offiziell: Erfolgstrainer Xabi Alonso verlässt Bayer Leverkusen am Saisonende. Mögliches Ziel: Real Madrid.

Xabi Alonos bestätigte am Freitag während seiner Pressekonferenz, dass er Leverkusen verlassen wird:

Diese beiden Spiele werden meine letzten in Leverkusen sein.

Laut der spanischen Sportzeitung Marca wird der 43-Jährige zu Real Madrid wechseln und dort als Nachfolger von Carlo Ancelotti einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Über seine Zukunft machte Alonso selbst aber keine Angaben.

Als Held in Leverkusen gefeiert

Alonso hatte Leverkusen im Oktober 2022 auf Tabellenplatz 17 übernommen und in zweieinhalb Jahren zu einem Topklub in Europa geformt. Der 43-Jährige führte Bayer in der letzten Saison zur ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte und zum DFB-Pokal-Sieg.