Alonso geht zu Real Madrid - Nachfolger steht bei Bayer parat

Erfolgstrainer Xabi Alonso verlässt Bayer Leverkusen und geht zu Real Madrid. Ein Nachfolger ist bei Bayer 04 bereits gefunden.

Der 43-jährige Alonso wird zu Real Madrid wechseln und dort als Nachfolger von Carlo Ancelotti einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Bereits Anfang Mai gab der Spanier seinen Abgang aus Leverkusen bekannt.

Xabi Alonso: Als Held in Leverkusen gefeiert

Alonso hatte Leverkusen im Oktober 2022 auf Tabellenplatz 17 übernommen und in zweieinhalb Jahren zu einem Topklub in Europa geformt. Der 43-Jährige führte Bayer in der letzten Saison zur ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte und zum DFB-Pokal-Sieg.

Bayer Leverkusen: Ten Haag kommt

Als Nachfolger haben die Bayer-Bosse Erik ten Haag verpflichtet. Das der Verein am Montag bestätigt. Ten Hag hat zuletzt Manchester United trainiert und bekommt einen Vertrag bis 2027.