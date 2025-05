Bestätigt: Xatar überraschend gestorben

Der Rapper Xatar ist überraschend im Alter von 43 Jahren gestorben. Er wurde tot in einer Kölner Wohnung gefunden.

Der Rapper Xatar ist im Alter von 43 Jahren gestorben. Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Giwar Hajabi hieß, sei am Donnerstagabend tot in einer Kölner Wohnung aufgefunden worden, teilte ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Die Todesursache ist aktuell noch unklar.

Trauer in der Deutschrap-Szene

Mehrere Persönlichkeiten aus seinem Umfeld zeigten ihre Trauer und sprachen seiner Familie ihr Beileid aus. Rapper Farid Bang schrieb auf Instagram: "Möge deine Seele in Frieden ruhen, mein aufrichtiges Beileid an deine Familie. Du hast Deutschrap als eine der größten Rap Legenden verlassen, ich werde dich immer gut in Erinnerung behalten ❤️"

Auch Rapper Haftbefehl trauerte auf Instagram

Xatar: Erfolge als Rapper und Unternehmer

Xatar wurde im Iran geboren und kam als Kind mit seinen Eltern nach Deutschland. Dort kam er schnell auf die schiefe Bahn und saß wegen eines Raubüberfalls Jahre im Gefängnis. Danach startet er eine Musik-Karriere als Rapper und feierte große Erfolge. Neben der Musik gründete er das Label „Alles oder Nix Records“, das andere Künstler groß machte. Er war eine wichtige Figur im Deutschrap.