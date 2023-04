Das hat ein Gericht in den Niederlanden entschieden. Das Urteil könnte wegweisend für Porno-Seiten sein.

Konkret heißt das: Sind Personen mit Wohnsitz in den Niederlanden in Porno-Videos auf xHamster zu sehen, muss die Seite eine Einverständniserklärung der Gezeigten haben. Wenn nicht, müssen die Videos gelöscht werden. Das Urteil von einem Bezirksgericht in Amsterdam ist ein krasser Rückschlag für xHamster-Betreiber Hammy Media. Geklagt hatte die niederländische Kinderschutzorganisation EOKM.

xHamster-Urteil: Diese Strafen drohen

Und das war noch nicht alles: In den Niederlanden muss xHamster jetzt für jedes Amateur-Video das Einverständnis aller Beteiligten haben - sonst darf das Video dort nicht gezeigt werden. Drei Wochen hat xHamster Zeit, um den Content auf der Seite zu checken und Inhalte zu löschen. Sonst drohen fette Strafen: 10.000 Euro für Verstöße plus 500 Euro für jeden weiteren Tag, an dem Videos ohne Einverständnis online sind.

Was bedeutet das Urteil für andere Seiten?

Erst mal nichts, aber es könnte wegweisend sein. Ein Sprecher von EOKM sagte aber, dass sie auch gegen weitere Porno-Seiten klagen wollen. Und: Sollten auch Gerichte in anderen EU-Staaten so entscheiden, könnte das die Betreiber solcher Seiten in Bedrängnis bringen. Amateur-Videos könnten vorsorglich gelöscht oder unzugänglich für User innerhalb der EU gemacht werden.