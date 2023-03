Let's Dance: Aus von Younes Zarou bringt Julia Beautx und Knossi zum Weinen

Der TikTok-Star ist nicht mehr bei Let's Dance dabei. Younes Zarou ist trotz persönlicher Bestleistung ausgeschieden.

In der Show hatte Younes für seinen Jive mit Profi-Tänzerin Malika Dzumaev insgesamt 19 Punkte von der Jury bekommen. So eine gute Bewertung hatte der Influencer bisher noch nie geschafft. Doch nach einer "Boys vs. Girls"-Challenge und den Anrufen der Zuschauer reichte es nicht für die nächste Runde.

Das sagten Julia Beautx und Knossi zum Aus von Younes Zarou

Der Exit von Younes brachte Julia Beautx sogar zum Weinen. "Ich bin sehr traurig", sagte sie im Interview nach der TV-Sendung.

Wir kannten uns nicht gut vorher, aber hier sind wir so krass zusammengewachsen. (...) Wir waren beide die Trampeltiere der Staffel und wir haben uns beide zusammen so hochgekämpft. (...) Wir haben beide in Mainz trainiert - uns hat voll viel verbunden.

Auch der Abschied von Younes und Knossi war sehr emotional. Die beiden umarmten sich nach der Show lange. Nachdem Knossi im Interview verraten hatte, dass der TikTok-Star ihn überredet hat, bei der Show mitzumachen, sagte er mit Tränen in den Augen:

Es ist wirklich schlimm!

Hier kannst du dir die Interviews von Younes, Julia, Knossi und den anderen Let's-Dance-Teilnehmern anschauen: