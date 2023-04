YouTube führt neue Regeln für Videos mit dem Thema Essstörung ein. Es soll gleich mehrere Änderungen geben.

Videos, die Essstörungen verherrlichen und fördern, werden schon lange von YouTube entfernt. In Zukunft soll es jetzt aber noch strengere Regeln geben. Die Plattform will jetzt auch Videos löschen, in denen es um "nachahmbares Verhalten" geht. Damit meint YouTube Content zu:

gestörtem Essverhalten wie extremes Kalorienzählen oder Tipps, um schon Gegessenes wieder aus dem Körper zu bekommen

Mobbing, bei dem es um Essstörungen geht

Altersbeschränkungen für Videos zum Thema Essstörung

Bei Content zum Thema Essstörung will YouTube in Zukunft aber auch schauen, in welchem Zusammenhang dieser hochgeladen wurden. Wenn zum Beispiel jemand Videos macht, die beim Weg aus der Essstörung helfen können, wird nicht gelöscht. Der Inhalt soll aber trotzdem nicht für alle verfügbar sein. YouTube führt deshalb Altersbeschränkungen ein, damit sich nur Leute über 18 Jahren die Videos anschauen können.

Ab wann die neuen Regeln genau gelten, ist nicht bekannt. YouTube hat angekündigt, dass die Änderungen in den kommenden Wochen umgesetzt werden.

Diese Änderung gibt es schon jetzt!

Es gibt aber ein Feature, das ab sofort verfügbar ist. Das sogenannte Hilfe-Panel wird dir jetzt immer angezeigt, wenn du Videos zum Thema Essstörung schaust. Von dort kommst du direkt zu den Fachleuten von essstörung.de, die dir in schwierigen Situationen helfen können.

So sieht das Hilfe-Panel aus:

Screenshot YouTube