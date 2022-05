100k?! So viel Geld geben diese Social-Media-Stars im Monat aus!

Marc Eggers hat Rewi, Ron Bielecki, Aditotoro und Co. einfach mal direkt gefragt!

Rewi wird beim Soundbattle zwischen Badmomzjay und Bozza in Dortmund als erstes von Marc gefragt. Er sagt, dass er privat ungefähr 6000 Euro jeden Monat ausgibt. Fürs Feiern gibt Rewi nach eigener Aussage übrigens 0 Euro aus. Der 29-Jährige würde in seiner Heimatstadt Köln nur da Party machen, wo er nichts bezahlen muss.

Wegen Kündigung von OnlyFans-Abos: Aditotoro hat jetzt weniger Kosten!

Der Schweizer Aditotoro erzählt, dass er jeden Monat privat um die 3000 Euro bezahlt. Die Zahl war mal höher. Aditotoros Erklärung: Er hätte zwischenzeitlich zu viele Abos auf Only-Fans abgeschlossen.

Keiner haut so viele Kohle raus wie Ron!

Auch die Best-Buddys Inscope und Ron Bielecki werden von Marc ausgequetscht. Inscope sagt, dass es bei ihm so um die 3000 Euro sind! Marc will das nicht so recht glauben, denn Inscope ist bekannt dafür, teure Party-Trips zu starten. Wie passt das zusammen? Inscope lächelt und meint, das wären geschäftliche Ausgaben. Dann ist Ron an der Reihe: Der antwortet nur knapp: "100 Riesen" und ist damit absoluter Spitzenreiter der Umfrage.

In dem ganzen Video erfährst du auch noch was Social-Media-Stars wie Aaron Troschke, theocarow, Betty Taube oder Starletnova monatlich raushauen.