ER zeigt sein Gesicht!

YouTuber WannaBe hat sein Versprechen gehalten: In seinem neuen Video hat er sich tatsächlich gezeigt.

Sein Face-Reveal war das Special für 1 Million Abos auf YouTube. Ein krasser Erfolg für WannaBe, der für seine Fortnite-Videos bekannt ist. Zuletzt hatte er immer wieder angedeutet, dass er bald sein Gesicht zeigen werde und das hat er jetzt auch durchgezogen. Ob er aber in Zukunft häufiger Videos mit Facecam machen wird, weiß er momentan noch nicht.

Liebe in den Kommentaren

In den Kommentaren bekam WannaBe sehr viel positives Feedback auf das Video. Und die meisten Fans waren sich auch einig: Ihnen ist es völlig egal, ob WannaBe in Zukunft sein Gesicht andauernd zeigt oder nicht, sie werden ihn so oder so supporten.