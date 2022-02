DIESER YouTuber steckt hinter dem Laura-Müller-Schwangerschafts-Fake!

Viele waren auf die falschen Fotos reingefallen. Jetzt gibt es ein Video, das zeigt, was hinter der Fake-Story steckt.

Der YouTuber Marvin Wildhage sagt: Ich war das! In einem Video erklärt er, wie er die falschen Fotos von einer angeblich schwangeren Laura Müller gemacht und an die Presse verkauft hat.

Marvin hat den Fake geplant

Bei der falschen Laura handelt es sich um Nina Reh. Die Freundin des Ballermann-Sängers Ikke Hüftgold sieht der Frau von Michael Wendler ähnlich. Für die Fake-Fotos klemmte sie sich etwas unter ihre Kleidung, damit sie schwanger aussieht.

Gemacht wurden die Fotos auch nicht in den USA - wo Laura lebt - sondern in Hessen. Im Video erklärt der YouTuber, wie man den Fake hätte erkennen können. Zwar handelt es sich um einen amerikanischen Supermarkt - aber die Preisschilder auf den Produkten sind zum Beispiel in Euro statt in Dollar. Auch Nina Rehs Tattoos wurden nicht abgedeckt.

Das sagt Laura Müller!

Auch Laura hatte schon auf die falschen Fotos reagiert. Zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, wer hinter dem Fake steckt. Sie schrieb: "All diejenigen, die in der heutigen Zeit Social Media dafür nutzen, Gerüchte zu erfinden, Lügen oder Beleidigungen zu verbreiten, sollten irgendwann auch bemerken, wann man eine Grenze überschreitet."

Hier kannst du es dir das Video über den Fake anschauen:

