Deshalb fliehen wieder mehr Menschen nach Deutschland

Über Mittelmeer und Balkan-Länder kommen mehr Geflüchtete nach Deutschland. In vielen Aufnahmestellen wird es eng.

2022 wurden im Vergleich zum letzten Jahr 35 Prozent mehr Menschen einen Asylantrag gestellt. Der Blick auf die steigenden Zahlen macht Innenministerin Nancy Faeser Sorgen. In der "BILD am Sonntag" kündigte sie an, mit Grenzkontrollen gegen illegale Einwanderung vorzugehen.

Das sind die Gründe für die Flucht

Während der Corona-Pandemie konnten viele nicht reisen. Das ändert sich gerade wieder.

Viele Geflüchtete aus Syrien, Afghanistan und dem Irak sind aktuell in der Türkei. Dort verschärft sich ihre Lage: Die Türkei geht härter gegen Migranten vor und soll laut der Bundesregierung 40.000 Afghanen zwangsweise in ihre Heimat abgeschoben haben.

Die wirtschaftliche und politische Lage in Libyen und Tunesien wird schlechter. Afrikanische Migranten wollen deshalb übers Mittelmeer weiter nach Europa.

Eine Million ukrainische Geflüchtete

Außerdem sind eine Million Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland. Die sind zwar registriert, müssen aber keinen Asylantrag stellen, dürfen sich frei bewegen und arbeiten.

Teilweise wohnen auch sie in speziellen Unterkünften für Geflüchtete. Die Gründe: Es gibt zu wenig günstigen Wohnraum und viele Geflüchtete möchten in den großen Städten bleiben. In Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen sind die Unterkünfte deshalb voll belegt.

So unterstützt Baden-Württemberg die Gemeinden bei der Bezahlung von neuen Wohnungen:

