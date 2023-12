Diesen neuen Shop bringt Zara nach Deutschland

Fast-Fashion war wohl gestern - Secondhand ist der neue Trend: Zara bietet jetzt einen eigenen Secondhand-Service an.

Schon jetzt gibt es die Secondhand-Plattform von Zara in Großbritannien und Frankreich. Ab dem 12. Dezember soll sie in weiteren Ländern eröffnet werden - unter anderem in Deutschland. Ziel von Zara ist es, die Tragedauer der Kleidung zu verlängern.

Das soll es auf der Pre-Owned-Plattform von Zara geben:

Reparaturen : Kaputte Kleider können in den Werkstätten von Zara repariert werden.

: Kaputte Kleider können in den Werkstätten von Zara repariert werden. Verkauf : Kunden können ihre getragenen Zara-Kleidungsstücke verkaufen.

: Kunden können ihre getragenen Zara-Kleidungsstücke verkaufen. Spenden: Getragene Kleidung von Zara kann gespendet werden. Sie wird dann entweder an bedürftige Menschen weitergegeben oder in Secondhand-Läden weiter verkauft.

Zara beteiligt sich mit diesem Secondhand-Angebot an einem Trend in der Modebranche: Auch H&M bietet online eine Plattform, um gebrauchte Klamotten zu verkaufen. In einigen Shops soll es auch bald Secondhand-Kleidung geben.

So viel Kleidung landet im Müll

Nice to know 💡 In der EU werden jedes Jahr elf KiloTextilien pro Person weggeworfen. Das sind insgesamt sechs Millionen Tonnen. Das meiste davon landet im Müll und wird verbrannt. Nur ein Viertel der Bekleidungsabfälle wird recycelt. Die Europäische Union will dagegen etwas tun und hat neue Gesetze verabschiedet.