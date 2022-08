Back to 2014! Der Sänger hat auf Instagram eine Akustik-Version von einem 1D-Hit veröffentlicht.

Mit dem Video versetzt er die Fans in alte Boyband-Zeiten:

Dass Zayn 2022 1D-Songs singt, ist das Beste, was jemals passieren konnte.

Tatsächlich ist das nicht der erste Post zu einem Lied von One Direction. Im Juni sang Zayn "You and I":

Throwback: 2015 verließ Zayn aus persönlichen Gründen die Boyband. Ein Jahr später verkündete die Band, dass sie eine Pause einlegt.