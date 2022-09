Böhmermann vs. MontanaBlack?

Knöpft sich Jan Böhmermann heute den Twitch-Streamer MontanaBlack vor? Ein Post deutet darauf.

Mit Tanktop, schwarzer Cap und Goldkette sitzt er im Gamingstuhl. Wie ein typischer Streamer trägt er Kopfhörer und spricht ins Mikro: "Ich wart noch bis alle da sind, dann legen wir los."

Um wen geht es?

In den Kommentaren vermuten einige User, dass es in dieser Folge vom ZDF Magazin Royale um MontanaBlack geht. Auch die Gaming-Plattform Mein-MMO geht davon aus. Was Böhmermann genau vor hat, kannst du ab 20.00 Uhr in der Mediathek oder um 23.00 Uhr im ZDF sehen. In Böhmis Worten:

Es wird Bremslicht.

Egal, um wen es geht. Wenn Böhmi es ernst meint, kann es ziemlich brenzlich werden: