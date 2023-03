Zecken-Risikogebiete: So kannst du dich schützen

Baden-Württemberg ist als Risikogebiet eingestuft. Komplett? Nicht ganz: Ein Ort ist sicher.

Das Risiko, nach einem Zeckenbiss an einer Hirnhautentzündung (FSME) zu erkranken, ist in Süddeutschland besonders hoch. Das Robert Koch-Institut hat die Risikogebiete jetzt neu bestimmt. Es richtet sich dabei nach der Zahl der Erkrankungen in den letzten 20 Jahren. Und die ist in den letzten Jahren stark gestiegen.

So sieht es in BW und RLP aus

In Baden-Württemberg gibt es nur einen einzigen Ort, in dem du vor FSME sicher bist: Heilbronn. Rheinland-Pfalz ist nicht als Risikogebiet eingestuft - mit einer Ausnahme: der Kreis Birkenfeld.

So schützt du dich vor FSME:

Zecken kommen häufig in Wäldern oder an Waldrändern vor. Wenn du dort lange Hosen und feste Schuhe anziehst, hilft das gegen Zeckenbisse.



Einige Mückensprays sollen auch Zecken fernhalten. Es wirken aber nicht alle so gut. Achte drauf, dass der Wirkstoff Permethrin drin ist.

Gegen FSME kannst du dich impfen lassen. Das bezahlt die Krankenkasse.

Am sichersten ist es, wenn du alle Tipps kombinierst.

Was tun bei Zeckenbiss?

Wenn dich die Zecke dann doch mal erwischt hat - Ruhe bewahren! Nicht dran reiben oder kratzen! Entferne sie mit einer speziellen Zeckenzange oder -karte. Damit kann man sie am besten greifen und komplett entfernen. Wichtig ist, dass der Kopf mit aus der Haut gezogen wird und nicht abreißt.

Zecken können auch noch andere Krankheiten wie Borreliose übertragen. Dabei entsteht um den Biss eine Hautrötung. Beobachte deshalb die Stelle ein paar Tage lang.