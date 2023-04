What?! Zendaya singt Euphoria-Songs auf dem Coachella

Sie ist DIE Überraschung des Festivals: Zendaya gibt ihren ersten Live-Act seit acht Jahren zusammen mit Labrinth.

Der britische Rapper Labrinth war schon am Ende seiner Show auf dem Coachella, als Zendaya zu ihm auf die Bühne kam. Die Fans jubelten, die Stimmung war unglaublich.

Als sie dann anfingen, gemeinsam die Songs aus der HBO-Serie "Euphoria" zu spielen, sang das ganze Publikum mit. Bei "All For Us" rasteten die Fans völlig aus. Nach dem Auftritt sagte Zendaya sogar in ihrer Insta-Story, so was Krasses hätte sie noch nie gehört.

Hier kannst du dir Zendayas Auftritt angucken:

Zendaya: Auftritt war ein "magischer Moment"

Nach ihrer Tournee 2015 hatte Zendaya bis auf einige Preisverleihungen keine öffentlichen Auftritte. Sie selbst sagte, sie habe sich aus der Musik zurückgezogen. Der Auftritt auf dem Coachella-Festival war auch für sie ein "magischer Moment". Das schrieb sie in ihrer Insta-Story und bedankte sich bei den Fans für den Support: