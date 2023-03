So viel Geld soll Zendaya für die dritte Staffel "Euphoria" bekommen

Die Schauspielerin hat angeblich einen Mega-Deal verhandelt: Pro Folge soll sie fast eine Million Dollar kriegen.

Das behauptet zumindest Matthew Belloni im Online-Magazin "Puck News". Zendaya wäre nicht die erste, die so viel Geld bekommt.

Diese Serien-Stars bekamen am meisten Geld pro Episode

Die sechs Hauptdarsteller von "Friends" sollen in der letzten Staffel auch alle etwa eine Million bekommen haben. Aber auch der Hauptcast von "The Big Bang Theory" oder "Game of Thrones" soll die Million-Marke geknackt haben. Doch Jennifer Aniston und Reese Witherspoon bekommen angeblich für die Serie "The Morning Show" das doppelte: 2 Millionen Dollar - das wäre der Rekord. Jedoch gibt es keine verlässlichen Zahlen für solche Gehälter.

Wann kommt "Euphoria 3"?

Es kann noch dauern, da aktuell noch nicht einmal die Dreharbeiten dafür begonnen haben. Vermutlich wird es vor 2024 nichts.

Du hast "Euphoria" noch gar nicht angeschaut? Hier ist der Trailer der ersten Staffel: