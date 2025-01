is it THAT ring 💍 or just a ring? also zendaya has a tiny “t” tattoo ? #LisLove #rumors #blinditems #lovebirds #gossip #gossipgirlhere #ring #engagement #engagementring #zendaya #tomholland #tomhollandedit #zendayacoleman #couplegoals #couple #goldenglobes #viral_video #blowthisupforme #fouryou #GoldenGlobes2025 #CoupleGoals #RedCarpetRoyalty #HollywoodGlam #CelebrityCouple #GoldenGlobesFashion #PowerCouple