Mann aus Fluss gerettet: Jetzt gibt es das offizielle DANKE!

Drei Jugendliche und zwei Lehrer haben einem Mann das Leben gerettet. In Neckargmünd wurden sie daher ausgezeichnet.

Triggerwarnung - Suizid Im Text geht es um Suizid. Das könnte für Betroffene belastend oder retraumatisierend sein.

Den Tag im Januar 2021 werden die fünf Retter wohl nicht so schnell vergessen. Die 14-jährige Sophia steht mit einer Freundin am Bahnhof. Plötzlich entdecken sie einen Mann - er läuft auf den Gleisen der Eisenbahnbrücke. Sie reagieren sofort, wählen den Notruf und stellen sich so hin, dass sie der nahenden S-Bahn Warnzeichen geben können. Der Fahrer versteht und stoppt die Bahn. Doch der Mann auf den Gleisen springt in den Fluss.

Lehrer am Neckar helfen ebenfalls

Zwei Lehrer aus Speyer und Heidelberg kommen zufällig vorbei und sehen die Situation vom Ufer aus. Auch sie reagieren schnell. Beide springen ins eiskalte Wasser. Dass das lebensgefährlich sein kann, ist ihnen klar. Ein 15-Jähriger hilft ihnen schließlich, den völlig unterkühlten Mann aus dem Wasser zu ziehen. Der Mann wird anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Auszeichnung: "Beistehen statt rumstehen"

Jetzt hat sich die Polizei bei den Lebensrettern bedankt - für ihren Mut und dafür, dass sie eingegriffen haben. Die Retter bekamen eine Urkunde und ein Geschenk.

Was aus dem Mann wurde und wie es ihm jetzt geht, weiß die 14-Jährige Sophia nicht. Doch sie wünscht ihm alles Gute. Denn:

Niemand hat verdient, dass man stirbt.

Im Rahmen der Kampagne "Beistehen statt rumstehen" wurden sie in Neckargemünd für ihr mutiges Handeln geehrt.