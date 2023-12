Zivilcourage-Preis für Bauarbeiter: Deshalb kriegen die Männer den Preis

Im Oktober haben die drei Reutlinger Bauarbeiter beobachtet, wie ein Mann versuchte, einen 10-jährigen Jungen in sein Auto zu zerren. Quasi in letzter Minute befreiten die drei Männer das Kind und hielten den mutmaßlichen Entführer fest, bis die Polizei kam. Dafür werden sie im Januar von der Stadt Böblingen ausgezeichnet. Außer diesem Preis für Zivilcourage bekommen sie vielleicht sogar das Bundesverdienstkreuz. Denn mehrere Bundestagsabgeordnete haben die drei Männer für diese Auszeichnung vorgeschlagen. Ob sie es tatsächlich erhalten, entscheidet am Ende Bundespräsident Steinmeier.