Stell dir vor, Deutschland wird von Zombies überrannt. Wo bist du safe? Diese Frage hat ein Online-Portal beantwortet.

Natürlich handelt sich dabei um einen Joke. Zombie-Apokalypsen gibts nur in Serien oder Games wie "The Walking Dead" und "The Last of Us". Trotzdem hat das Immobilienportal Rentola gecheckt, an welchen Orten du in Deutschland im Ernstfall am sichersten wärst. Dazu hat sich das Portal über 400 Regionen und Städte angeschaut.

Zombie-Apokalypse: Diese Orte liegen im Ranking vorne

Eifelkreis Bitburg-Prüm (Rheinland-Pfalz) Freyung-Grafenau, Landkreis (Bayern) Vulkaneifel, Landkreis (Rheinland-Pfalz)

Welche Kriterien wurden gecheckt?

Für das Ranking wurden mehrere Kategorien berücksichtigt. Darunter die Anzahl an Verstecken, an Krankenhäusern und Vorräten. Es wurde auch gecheckt, wo es die meisten Waffen und Militärstützpunkte gibt. Die gesammelten Daten stammen vom Statistischen Bundesamt. Rheinland-Pfalz schneidet so gut ab, weil es dort besonders viele Verstecke und eine Menge Vorräte gibt, heißt es in der Untersuchung.

Btw: Überhaupt nicht safe ist es in Gelsenkirchen und Aachen. Die landen im Ranking auf den letzten beiden Plätzen. Im Falle einer Zombie-Apokalypse solltest du um diese Städte also einen großen Bogen machen. 😆