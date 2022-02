Vogelgrippe bestätigt: Was das für den Karlsruher Zoo heißt

Mehrere Zootiere sind tot. Jetzt ist klar: Sie hatten Vogelgrippe. Der Karlsruher Zoo schließt erstmal.

Keine Besucher mehr im Karlsruher Zoo. Das Risiko ist einfach zu groß, dass Zoogäste das Virus weiter verbreiten könnten - zum Beispiel über die Kleidung oder andere Gegenstände, schreibt der Zoo auf seiner Facebook-Seite. Ein trauriger Smiley ist neben dem Post zu sehen.

Vogelgrippe in Karlsruhe: Das ist passiert

Angefangen hatte alles vergangene Woche mit einem toten Graureiher in der Günther-Klotz-Anlage. Nun stehe fest, dass auch andere verstorbene Vögel mit dem Virus infiziert gewesen seien, so die Stadt. Darauf gab es Verdachtsfälle im Zoo: zwei Hawaiigänse und ein Pelikan. Mittlerweile ist klar: Die Tiere waren infiziert. Sie waren nicht die Einzigen, mittlerweile sind weitere Tiere gestorben.

Zoo-Karten bereits gekauft? Das kannst du tun

Wer schon Karten für den Zoo gekauft hat und in den kommenden Tagen hin wollte, kann sich per E-Mail unter besucherservice@zoo.karlsruhe.de melden. Dann gibt es entweder das Geld zurück oder einen anderen Termin für den Zoo-Besuch. Laut Experten ist die Krankheit für Menschen in der Regel ungefährlich.