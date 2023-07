1.120 Kilometer: Wieso ER das freiwillig läuft

Es sind Sommerferien im Südwesten. In Baden-Württemberg beginnt für viele Familien der Urlaub an diesem Wochenende – einfach mal nichts tun. Denis Holub hat andere Pläne. Der 16 Jahre alte Schüler aus Freiburg bricht am ersten Ferien-Wochenende zu Fuß nach Hamburg auf. Er will jeden Tag 70 Kilometer laufen. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler erklärt Denis, er wolle mit dieser ungewöhnlichen Aktion Spenden für die schottische Hilfsorganisation "Mary's Meals" sammeln. Die versorgt weltweit mehr als zwei Millionen Kinder in ihren Schulen mit einer warmen Mahlzeit.