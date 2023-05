Sowohl die Zufriedenheit als auch die Motivation bei der Arbeit ist laut einer Studie in Deutschland gesunken.

Eine Umfrage zeigt: Nur noch jeder dritte Arbeitnehmer ist mit seinem Job zufrieden. Während sich 2017 noch 42 Prozent als "hochmotiviert" bezeichnet haben, sind es 2023 nur noch 17 Prozent.

Weniger Motivation für die Arbeit: Woran liegt das?

Die Arbeitsbelastung, also der Druck, dem man sich im Job ausgesetzt fühlt, hat für 66 Prozent der Befragten in den letzten Jahren zugenommen. Das könnte auch dazu geführt haben, dass viele weniger motiviert sind. Laut Geschäftsführung des Unternehmens, das die Studie in Auftrag gegeben hat, darf der "Faktor Mensch" nicht vernachlässigt werden. Denn: Den meisten Menschen ist dieser Faktor sogar wichtiger als das Geld. Der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen sowie Freundschaften im Job spielten wohl eine sehr große Rolle.