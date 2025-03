Der Zug sollte am Wochenende von Mannheim nach Heidelberg fahren. Doch plötzlich war ein Teil der Tür weg.

Der SWEG-Regionalexpress war am Sonntagmittag gerade in der Nähe des Mannheimer Maimarktgeländes, als es passierte. Laut Polizei fahren die Züge an dieser Stelle normalerweise 160 km/h. Noch sei aber unklar, wie schnell der Unfallzug wirklich unterwegs war. Verletzt wurde niemand.

Zug verliert bei Mannheim eine Tür Dauer 0:36 min Zug verliert bei Mannheim eine Tür

Nachdem die Tür weg war, fuhr der Zug bis zur nächsten Haltestelle weiter. Dort musste alle Fahrgäste aussteigen. In dem Zug waren rund 130 Menschen.

Die "Rhein-Neckar-Zeitung" hat dieses Video gepostet. Es soll in dem Zug aufgenommen worden sein. 🔽

Video Zug verliert Tür zwischen Mannheim und Heidelberg

Zeugen gesucht! Zug verliert Tür während der Fahrt

Warum der Zug die Tür verloren hat, ist unklar. Er wird gerade in einer Werkstatt repariert. Die Polizei sucht Zeugen, die mehr zu dem Vorfall sagen können (0721 - 120160).