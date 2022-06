Ein Zug ist in Bayern bei einem schweren Unfall entgleist. Es gibt Tote und viele Verletzte.

Das Unglück passierte am Freitagmittag in Garmisch-Partenkirchen. 30 Menschen wurden verletzt - mindestens vier Menschen sind gestorben. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann rechnet damit, dass es noch mehr Tote geben wird.

Menschen werden aus Fenstern gerettet

Bei dem Regionalzug waren mehrere Waggons entgleist. Sie stürzten auf die Seite. Einige fielen eine Böschung hinab. In dem vollbesetzten Zug befanden sich nach Angaben einer Lokalzeitung auch viele Schulkinder. Hilfskräfte zogen die Menschen aus den Fenstern der Waggons.

Einfach schrecklich. Plötzlich ist der Zug umgekippt.

Was ist passiert?

Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Der Unfall passierte nach Angaben von ARD-Korrespondent Martin Breitkopf in einer harmlosen Kurve. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter hat erklärt, dass kein zweiter Zug und kein anderes Fahrzeug an dem Unfall beteiligt waren. Die Bahnstrecke zwischen Garmisch-Partenkirchen und Oberau und die Straße am Unfallort bleiben erst einmal gesperrt.

