Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Auch der andere Motorradfahrer wurde schwer verletzt.

Stand jetzt geht man davon aus, dass der 16-Jährige von allein die Kontrolle über das Motorrad verlor. In einer Rechtskurve schlitterte er dadurch auf die linke Fahrbahn und krachte dort mit einem anderen Motorrad zusammen. Der 16-Jährige fiel in einen Straßengraben, wo sein Motorrad anfing zu brennen. Mit schweren Brandverletzungen kam er in eine Spezialklinik. Der 45-jährige entgegenkommende Motorradfahrer musste ebenfalls schwer verletzt ins Krankenhaus.

Laut Polizei besteht wohl die Möglichkeit, dass der 16-Jährige das Motorrad ohne Wissen des Besitzers gefahren ist und keinen Führerschein dafür hat. Das ist noch nicht sicher.