Zwei Tote nach Schüssen in Bad Friedrichshall

Ein maskierter Mann stürmt eine Firma in Bad Friedrichshall im Kreis Heilbronn. Er hat eine Waffe und beginnt zu schießen. Zwei Menschen sterben, ein dritter schwebt in Lebensgefahr. Es folgt eine aufwendige Fahndung von Beamten des Polizeipräsidiums Heilbronn, der Bereitschaftspolizei und der Bundespolizei. Und auch wenn es in der Nacht noch eine Erfolgsmeldung gibt – viele Fragen bleiben offen.

SWR-Reporter Peter Wedig war in der Nacht vor Ort.