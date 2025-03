An der Herzog-Wolfgang-Realschule in Zweibrücken gibt's richtig Stress - wieder ging eine Bombendrohung per Telefon ein.

Am Mittwochvormittag hat ein unbekannter Anrufer gegen 10:30 Uhr mit einer Bombe gedroht, ähnlich wie am Montag und am Dienstag.

In den letzten beiden Tagen wurde die Schule nach der Drohung geräumt. Die Polizei durchsuchte das Gebäude mit Spürhunden. Sprengsätze wurden nicht gefunden.

Dieses Mal ging der Unterricht normal weiter. Das Gebäude wurde nicht geräumt.

Wer die Schule bedroht, weiß man aktuell nicht. Die Polizei ermittelt. Finanziell könnte es dann für den Verantwortlichen krachen. Der Anrufer muss damit rechnen, dass er die Polizeieinsätze bezahlen muss.