Türkei: Zwölf Geflüchtete an griechischer Grenze erfroren

Griechische Grenzbeamte sollen den Geflüchteten die Kleidung abgenommen haben, behauptet der türkische Innenminister.

Der türkische Innenminister Süleyman Soylu teilte auf Twitter, dass an der griechischen Grenze 12 von 22 Geflüchteten erfroren aufgefunden wurden. Ihnen sollen die Kleidung und Schuhe von griechischen Grenzbeamten abgenommen worden sein. Die Leichen wurden im Dorf Pasakoy an der türkisch-griechischen Grenze entdeckt.

Nicht das erste Mal

Die Türkei wirft den griechischen Behörden regelmäßig vor, Geflüchtete von der EU-Außengrenze zurückzudrängen und wieder in die Türkei zu schicken. Im Februar und März 2020 waren zehntausende Migrantinnen und Migranten an der türkisch-griechischen Landesgrenze gestrandet. Griechenland ließe die Menschen nicht in die EU und beschuldigte die Türkei, die Geflüchteten absichtlich an die Grenze geholt und durchgelassen zu haben, um Druck auf die EU auszuüben, damit diese mehr aufnimmt.

