Im Oktober 2022 klaut Mirnesa S. 1,25 Millionen Euro bei ihrem Arbeitgeber, einer Geldtransportfirma in Stuttgart. Warum hat sie das gemacht? Und wer ist diese Frau, die scheinbar aus dem Nichts so viel Geld stiehlt? Darum geht es in der ersten Folge.

Transparenzhinweis: Um einige Audioinhalte verständlicher zu machen, haben wir eine KI verwendet.