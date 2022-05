10 Nach Fynn Kliemann – So erkennt ihr faire Mode wirklich

Wie können wir sicher sein, dass da, wo bei Mode “fair” drauf steht, auch wirklich “fair” drin ist? Das fragen wir uns, nachdem das Thema um den vermeintlichen Masken-Betrug von Fynn Kliemann in den letzten Wochen wieder aufgekommen ist. Wer trägt die Verantwortung für die Arbeitsbedingungen in der Modeindustrie? Die Fashionlabels, die Politik oder wir Konsument*innen? Carina Bischof von Fashion Revolution Germany erklärt, wie ihr Mode erkennt, die wirklich unter fairen Bedingungen hergestellt wurde. Fashion Revolution ist eine global aktive Nichtregierungsorganisation, die die Modewelt menschlicher und nachhaltiger machen will. Der Designer und Nachhaltigkeitsexperte Max Gilgenmann berichtet von seinem Besuch in einer Modefabrik in Bangladesch: Lange Arbeitszeiten, niedrige Löhne, harte körperliche Arbeit. Damit immer weniger Menschen unter solchen Bedingungen arbeiten müssen, hat die Politik zwei Gesetze beschlossen: das Lieferkettengesetz und die EU-Textilstrategie. Was sich dadurch ändert und ob die Änderungen weit genug gehen, schätzt Christopher Jähnert vom SWR-Hauptstadtstudio für uns ein.

Skript: Henrike Möller

Redaktion DASDING: Julia Nestlen, Timo Klumpp

Redaktion SWR-Hauptstadtstuio: Christopher Jähnert