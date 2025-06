10 NACKT HINTER DER KÜCHENTÜR (Mit Livia & Romina)

Livia und Romina sind wieder zu Gast und es wird mal wieder wild: Romina bucht zum ersten Mal ein Bahnticket, es geht um die Frage, warum der Führerschein vielleicht doch nichts mit Intelligenz zu tun hat und wie merkwürdig Fahrlehrer manchmal sein können.

Außerdem: Die dümmste Geschichte, die die Vier gemeinsam erlebt haben, der erste Porno und die Frage: Wer wurde schon mal beim Selbstbefriedigen erwischt?

Livia erzählt, wie es ist, die Pille abzusetzen und was sich dabei körperlich verändert hat. Jeremy versucht sich an einer Erklärung des weiblichen Zyklus.

Weitere Informationen zu Depressionen bei Männern:

https://www.tagesschau.de/wissen/gesundheit/depressionen-maenner-100.html

Podcast-Tipp: fucking safe

https://open.spotify.com/show/2qoOEF6s9NikX7V8sOdLcD?si=pOLE5jrVS7SiVrSqWtQR9w

Habt ihr Themenvorschläge oder Feedback? Schreibt uns an adoptivbrueder@dasding.de

+++

Nicht nur hören, sondern auch sehen: Der Podcast ist als Video verfügbar

+++